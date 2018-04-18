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Veysel Mutlu'dan 100 milyonluk rekor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Veysel Mutlu, ilk teklisi ile rekor kırmaya devam ediyor

Veysel Mutlu'dan 100 milyonluk rekor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden Veysel Mutlu, ilk teklisi ile rekor kırmaya devam ediyor

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:10
Veysel Mutlu'dan 100 milyonluk rekor!
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‘VAY DELİKANLI GÖNLÜM’ şarkısıyla ‘YouTube’da en çok izlenen videolar’ listesinde dünyada ilk 25’e giren Veysel Mutlu, yeni bir başarıya daha ismini yazdırdı. 19 Ocak Cuma günü yayınlanan ‘Vay Delikanlı Gönlüm’ şarkısı 100 milyon barajını aştı. Veysel Mutlu, 86 günde 100 milyon kez izlenme sayısı ile bir çok ünlü ismi geride bıraktı. Aynı tarihlerde yayınlanan Avrupa’da Justin Timbarlake ‘Filthy’, Shakira ‘Trap’, Türkiye’de Tarkan ‘Beni Çok Sev’ ve Hadise ‘Sıfır Tolerans’ kliplerini geride bırakan Veysel Mutlu, ‘Bana bu gururu yaşatan herkese çok teşekkür ederim’ diye konuştu.

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Son Güncelleme: 18.04.2018 08:13
Anahtar Kelimeler:
100 Milyonluk RekorVeysel Mutlu
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