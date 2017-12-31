Verdiği ateşli pozlarla olay olan isim, oyunculuğa atılıyor

MURAT Boz ile yaşadığı aşkla hayatımıza giren stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, oyuncu olmaya hazırlanıyor.

ATEŞLİ POZLARIYLA OLAY OLUYORDU

Magazin basınında Murat Boz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu ayrılığın ardından da popülerliğini korumaya devam etti. Ünlü stil danışmanı oyunculuk için kolları sıvadı. Muhteşem fiziği, cesur kıyafet tercihleriyle tanıdığımız Sakuçoğlu romantik komedi filmlerinde yer almak istediğini söyledi.

TEKLİF YAĞIYORMUŞ

Bu zamana kadar bir çok dizi ve sinema filmi için teklif aldığını söyleyen Eliz Sakuçoğlu "Gelen tüm teklifleri geri çeviriyordum. Ama artık oyunculuğu denemek istiyorum. Özellikle romantik komediler tercihim" dedi.