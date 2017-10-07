Ver bi' dudak pozu...

KASIM ayının son günlerinde Şangay’da düzenlenecek olan Victoria’s Secret defilesinde podyuma çıkacak olan Adriana Lima spor çalışmalarına ağırlık verdi.

Neredeyse haftanın altı günü spor salonuna giden 36 yaşındaki Adriana Lima çalışmalarını yalnız başına yapmadı. Lima’yı bir an olsun bile yalnız bırakmayan 35 yaşındaki yazar Metin Hara da onunla birlikte spor yaptı.

Miami’de bir salon çıkışı görüntülenen ikili sokak ortasında olmalarına aldırmadan samimi görüntüler verdi.

Ayağında spor ayakkabılar olmasına rağmen Hara’dan uzun olduğu görünen Lima sevgilisinin dudaklarına eğilerek ona öpücük vermeyi ihmal etmedi.

Yol boyunca el ele ilerleyen çiftin birbirine olan aşk dolu bakışları da objektiflere böyle yansıdı.