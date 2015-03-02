Veliler kahvaltıda buluştu

Arzu Naz YÜCEL

KÜÇÜK Hasbahçe Mahallesi'nde bulunan Hamit Özçelik İlköğretim Okulu'nun 5-A Sınıfı öğrenci velileri renkli kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ve eşi Ayşe Özdemir'de katıldı. 5-A Sınıfı velilerinin eksiksiz olarak katıldığı kahvaltı sabah saat 10.00'da başladı. Ahbab Köfteni'nin ev sahipliğini yaptığı kahvaltıda veliler hem sohbet etti hem de birlikte olmanın tadını çıkardılar.