Veliler kahvaltıda buluştu

02 Mart 2015 Pazartesi 10:03
Arzu Naz YÜCEL
KÜÇÜK Hasbahçe Mahallesi'nde bulunan Hamit Özçelik İlköğretim Okulu'nun 5-A Sınıfı öğrenci velileri renkli kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ve eşi Ayşe Özdemir'de katıldı. 5-A Sınıfı velilerinin eksiksiz olarak katıldığı kahvaltı sabah saat 10.00'da başladı. Ahbab Köfteni'nin ev sahipliğini yaptığı kahvaltıda veliler hem sohbet etti hem de birlikte olmanın tadını çıkardılar.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 01.03.2015 17:12