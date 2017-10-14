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Velayet davasında Caner'i zora sokan iddia: Direk dansını denedi

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan oğlunu almak için açtığı velayet davasında tanık olarak dinlenen oyuncu Cemre Kaçar, "Caner de Asena ile birlikte direk dansını denedi" dedi

Velayet davasında Caner'i zora sokan iddia: Direk dansını denedi

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan oğlunu almak için açtığı velayet davasında tanık olarak dinlenen oyuncu Cemre Kaçar, "Caner de Asena ile birlikte direk dansını denedi" dedi

14 Ekim 2017 Cumartesi 20:42
Velayet davasında Caner'i zora sokan iddia: Direk dansını denedi
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BEŞİKTAŞLI milli futbolcu  Caner Erkin'in oğlunun velayetini isteyerek Asena Atalay'a açtığı velayet davasında tanık olarak dinlenen oyuncu Cemre Kaçar, dava dosyasında yer alan Asena'nın yaptığı direk dansı fotoğraflarıyla ilgili, "Asena direk dansı dersi alacaktı.Caner'in de Asena ile giderek direk dansını denediğini biliyorum" dedi.

"CESEDİMİ ÇİĞNEYİP ALABİLİRLER"

Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Asena Atalay, ertelenen duruşmanın ardından "Oğlumu benden ancak cesedimi çiğneyip alabilirler" diye konuştu.

CANER AVUKATLARINI YOLLADI

Duruşmaya Asena Atalay avukatı Beyza Sındıraç ile birlikte katılırken,  Caner Erkin'i ise avukatları temsil etti. 5 saat süren duruşmada tarafların 9 tanığı dinlendi.

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