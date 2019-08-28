Vefat eden arabeskçi, şarkısı eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

56 yaşındaki usta sanatçı Selahattin Özdemir, Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri cami çıkışı tabutu cenaze arabasına, sanatçının 'Aramızda Sıra Dağlar' şarkısını söyleyerek koydu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

4 gün önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada duran kalbi çalıştırılan Özdemir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gün yoğun bakımda yatan Özdemir'in dün öğlen saatlerinde bir kez daha kalbi durdu. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Özdemir, kurtarılamadı.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Hayatını kaybeden Özdemir için bugün Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene müzisyenler Yunus Bülbül, Enver Yılmaz, Muhittin Seçen, Ali Turaç, Özdemir'in yakınları ve sevenleri katıldı. Ayrıca hayatını kaybeden eski milletvekili Nazım Baş'ın cenaze törenine katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su da aileye başsağlığı diledi. Tören sırasında Özdemir'in kızları ile kardeşleri tabutun başından bir an bile ayrılmazken, uzun süre gözyaşı döktüler.

CENAZE ARABASINA ŞARKI EŞLİĞİNDE KONULDU

Özdemir'in cenazesi, öğleyin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Menteş Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevenleri cami çıkışı tabutu cenaze arabasına, sanatçının 'Aramızda Sıra Dağlar' şarkısını söyleyerek koydu.20'nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzikseverlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, birçok parçasıyla kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.