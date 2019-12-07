Vedat Milor'un açıklaması sosyal medyayı salladı: Parası için evlendim!

TÜRKİYE'NİN değerli gurmesi Vedat Milor, geçtiğimiz gün "Sevgili eşim Linda Milor ile son New York ziyaretimizden." notuyla bir fotoğraf paylaştı.Eşiyle fotoğrafına birçok güzel mesajın arasında öyle değişik bir yorum vardı ki Milor, tepkisiz kalamadı.Bir takipçisi eşi Linda Milor ile fotoğrafını paylaşan ünlü gurme Vedat Milor'a "Sanki mantık evliliği gibi duruyor" yorumunu yaptı.Milor da bu yoruma esprili bir şekilde, "Parası için evlendim" yanıtını verdi.Vedat Milor'un bu cevabına yüzlerce yorum yapıldı. Vedat Milor, daha önce de Instagram hesabından eşiyle bir fotoğrafını paylaşmış, fotoğrafın altına gelen çirkin yoruma 'Neden bu kadar kötüsünüz?' diyerek cevap vermişti.Milor, bir takipçisinin 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' sorusuna da, 'Daha önce söylemiştim. Eşimin dudakları' yanıtını vermişti.