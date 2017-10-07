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Veda eden Erhan'a ilk destek, terk ettiği eşinden geldi

1,5 yıldır TRT Ana Haber Bülteni'ni sunan Erhan Çelik'in vedasının ardından eski eşi İlknur Türker, isim vermeden Gülben Ergen'e ağır ifadelerle yüklendi

Veda eden Erhan'a ilk destek, terk ettiği eşinden geldi

1,5 yıldır TRT Ana Haber Bülteni'ni sunan Erhan Çelik'in vedasının ardından eski eşi İlknur Türker, isim vermeden Gülben Ergen'e ağır ifadelerle yüklendi

07 Ekim 2017 Cumartesi 11:35
Veda eden Erhan'a ilk destek, terk ettiği eşinden geldi
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ERHAN Çelik, eski eşi  Gülben Ergen'in son yaşadığı olaylara sürekli adı karıştırılmış, hep sessiz kalmayı tercih etmiş ancak yine de ismi anılmaya devam etmişti.

CANLI YAYINDA VEDA ETTİ

TRT 1'de ana haberleri sunan  Erhan Çelik'in sadece kendisinin değil, TRT'nin de artık hedef haline gelmesi iddiası ile görevi bırakacağı söyleniyordu. Bu iddialar doğru çıktı ve  Erhan Çelik bu akşam ana haberlerinin ardından TRT'ye veda ettiğini açıkladı.

ESKİ EŞTEN DESTEK MESAJI

Erhan Çelik'in istifasının ardından 2013 yılında yılında boşandığı eşi İlknur Türker, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Hiçbir çirkinlik seni yıpratamaz" cümlesiyle söze başlayan Türker, "Çünkü sen duruşu olan onurlu, saygın, adam gibi adamsın. Bu böyle bilinsin. Hata yapmakla; ahlaksızlığı, şerefsizliği devamlı hale getirmek arasında dağlar kadar fark vardır. Gerektiği yerde her türlü dava sonuna kadar takip edilip, her türlü delil itinayla sunulur. İnsan onuru için her türlü mücadeleyi göze alır. Herkesten ve her şeyden önce çok büyük birgüç var, Allah var. Ben çocuğunun annesi olarak sonuna kadar yanındayım" ifadelerine yer verdi.

İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım;

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Çelikİlknur Türker
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