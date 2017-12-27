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Ve ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ile Adnan Oktar...

Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına konuk olduğu görüntüler yeniden gündeme geldi

Ve ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ile Adnan Oktar...

Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına konuk olduğu görüntüler yeniden gündeme geldi

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:48
Ve ortaya çıktı! Melisa Aslı Pamuk ile Adnan Oktar...
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BAŞROLÜNDE oyuncu Çağatay Ulusoy'un yer alacağı ilk Türk orijinal Netflix dizisinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun partner olarak Melisa Aslı Pamuk'u istediği öğrenildi. Hayatı merak edilen Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın programına konuk olduğu görüntüler yeniden gündeme geldi.
14 Nisan 1991'de dünyaya gelen Melisa Aslı Pamuk Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve model. Miss Turkey 2011 Güzeli Melisa Aslı Pamuk'un  yaptığı sohbetler ve kedicikleriyle ünlenen Adnan Oktar'ın programına katıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi.
Melisa Aslı Pamuk, görüntülere ilişkin zamanında şu açıklamayı yapmış: ''Hollanda'dan geldiğimde bunlar benim peşime takıldı, konuk ettiler. Çok tesadüf gelişti her şey. İlk geldiğim ay, kim olduğunu bilmiyorum. Karşısına geçtim sürekli 'maşallah, inşallah' diyor. Ne oluyor dedim. Sonra dinimizden bahsetmeye başladılar. Tamam ben de Müslümanım ama bu kadar dillendirmeye gerek yok. Sonra 'Hollanda'da esrar serbestmiş böyle bir şey var mı?' dedi. 'Evet' dedim. Bu adam kim, ne oluyor burada dedim. Esrar konusu üzerine gitmeye başlayınca beni programdan kovdular. Çünkü çok rahatsız oldum. Doğru bir yerde değilim dedim''
 
Adnan Oktar da Melisa Aslı Pamuk'un sözlerine karşılık ''Beni kovdular dedi, tabi ki kovarım, Melisa Aslı Pamuk'u programlarımızdan kovmam için ciddi bir sebep vardı'' demiş.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı PamukAdnan Oktar
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