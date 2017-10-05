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Ve gelin adayı Hanife'nin ekran yolculuğu başladı

İzdivaç programında koca ararken bir anda Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen gelin adayı Hanife, TV8'de yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde izleyici karşısına çıktı

Ve gelin adayı Hanife'nin ekran yolculuğu başladı

İzdivaç programında koca ararken bir anda Türkiye'nin tanıdığı isim haline gelen gelin adayı Hanife, TV8'de yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde izleyici karşısına çıktı

05 Ekim 2017 Perşembe 18:03
Ve gelin adayı Hanife'nin ekran yolculuğu başladı
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ZUHAL Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhret olan gelin adayı Hanife,  Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan 'Aşk-ı Roman' dizisinde boy göstermeye başladı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Nurullah'ın beşik kertmesi olarak diziye dahil olan Hanife, diğer isimlere göre performansıyla beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gelin Adayı HanifeAŞK-I ROMAN
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