Ve gelin adayı Hanife'nin ekran yolculuğu başladı

ZUHAL Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhret olan gelin adayı Hanife, Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan 'Aşk-ı Roman' dizisinde boy göstermeye başladı.
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Nurullah'ın beşik kertmesi olarak diziye dahil olan Hanife, diğer isimlere göre performansıyla beğeni topladı.
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