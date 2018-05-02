Ve aşk belgelendi! Defne, ünlü komedyenin evinde sabahladı

BİR süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam ünlü komedyenin Levent'te bulunan evinde bir araya geldi.
CEM, DEFNE'Yİ MİSAFİR ETTİ
Akşam saatlerinde Cem Yılmaz'ın misafiri olarak eve gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.
GECE YARISI YEMEK SİPARİŞİ VERDİLER
Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir bayan arkadaşı eşlik etti. Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.
DEFNE'NİN ARACINI İÇERİ ALDIRDI
Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli'nin Mercedes marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.
SABAHA KADAR BERABER KALDILAR
Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarıyı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli'yi evinde misafir etti.
"GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM"
Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, "Görüntü istemiyorum" dediği öğrenildi.
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