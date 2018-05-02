Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
103815
ALTIN
174.901
DOLAR
4.1582
STERLİN
5.6563
EURO
4.9910
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Akciğer kanserinde 'kombine tedavi'
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 2 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te
Elektrik hizmetleri artık e-Devlet'te

Ve aşk belgelendi! Defne, ünlü komedyenin evinde sabahladı

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ünlü komedye'nin Levent'teki evinde sabahladı

Ve aşk belgelendi! Defne, ünlü komedyenin evinde sabahladı

Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları konuşulan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ünlü komedye'nin Levent'teki evinde sabahladı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:05
Ve aşk belgelendi! Defne, ünlü komedyenin evinde sabahladı
banner404

BİR süredir aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam ünlü komedyenin Levent'te bulunan evinde bir araya geldi.
CEM, DEFNE'Yİ MİSAFİR ETTİ
Akşam saatlerinde Cem Yılmaz'ın misafiri olarak eve gelen Defne Samyeli, gazetecilerin kendisini fark etmemesi ve görüntü almaması için ilginç yollara başvurdu.

GECE YARISI YEMEK SİPARİŞİ VERDİLER
Bir süre birlikte vakit geçiren ikiliye, sonrasında Ozan Güven ve bir bayan arkadaşı eşlik etti. Gece yarısına yakın dışarıdan yemek siparişi veren Cem Yılmaz, yemek sonrası Ozan Güven ve kadın arkadaşını yolcu etti.

DEFNE'NİN ARACINI İÇERİ ALDIRDI
Gazetecilerin kendilerini fark etmemesi için Defne Samyeli'nin Mercedes marka aracını garaja alan Yılmaz, özel plakalı kendi cipini ise sokağa park etti.

SABAHA KADAR BERABER KALDILAR
Sabaha karşı birkaç defa gizlice kapıdan dışarıyı izleyen ve gazetecilerin varlığını kontrol eden komedyen, işini şansa bırakmayarak Defne Samyeli'yi evinde misafir etti.

"GÖRÜNTÜ İSTEMİYORUM"
Kendisine ait güvenlik görevlisine özel talimat veren ve evinin yakınına dahi yaklaştırmayan komedyenin, "Görüntü istemiyorum" dediği öğrenildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliCem Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslı eline ne geçtiyse fırlattı, Murat kendini odaya kapattı
Aslı eline ne geçtiyse fırlattı, Murat kendini odaya kapattı
Ünlü oyuncu siyasete atıldı, milletvekili aday adayı oldu
Ünlü oyuncu siyasete atıldı, milletvekili aday adayı oldu
"Ne zaman kaybolmuş hissetsem..."
"Ne zaman kaybolmuş hissetsem..."

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim