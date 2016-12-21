Vatanım Sensin dizisine sürpriz transfer!

YAPIMINI O3 Medya’nın, yönetmenliğini Yağmur - Durul Taylan ve Burak Arlıel’in yaptığı Kanal D’nin başarılı projesi “Vatanım Sensin” kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Tuğrul Tülek, Stavro karakteriyle diziye dahil oldu. Tülek’in canlandırdığı Stavro; Vasili'nin emriyle tüm baskılara rağmen konuşmayan Ölmez Hasan'ı konuşturmak için özel olarak çağırılıyor. Kendine özgü yöntemleri bulunan, sert ve acımasız asker Stavro, Ölmez Hasan’ı konuşturmak için sürpriz bir hamlesi daha olacaktır.

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