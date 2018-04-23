'Vatanım Sensin' bitiyor

Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan'ın 22 Nisan tarihli yazısından ilgili bölüm şöyle: “Perşembe akşamları Bizim Hikaye, Mehmetçik: Kut'ül Amare, Avlu, Servet, Kanatsız Kuşlar, Vatanım Şensin ekrana geliyor. Eylül sezonunda Bizim Hikaye, Mehmetçik, Avlu devam eder. Ancak Vatanım Şensin haftaya bitiyor.”

YAPIMCILIĞINI O3 Medya’nın üstlendiği, ikinci sezonuyla ekranlarda olan ‘ Vatanım Sensin ’ dizisinin final tarihi 54’üncü bölüm olarak belirlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.