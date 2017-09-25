Vatan Şaşmaz'ı ölmeden 3 gün önce uyarmış



'ÇOCUKLAR Duymasın dizisinin 'Fıs Fıs İsmail'i Süleyman Yağcı, 27 Ağustos'ta yaşamını yitiren 15 yıllık oyuncu arkadaşı Vatan Şaşmaz hakkında konuştu. 53 yaşındaki oyuncu, "Vatan'ı kaybetmeden 3 gün önce sette sohbet ettik. Ona 'Vatan uşağım hayat lay lay lom değil' dedim" ifadelerini kullandı.

HASTA ZİYARETİNE GİTTİ

Süleyman Yağcı, Edirne'de bir yakınının hasta ziyaretine geldi. Hasta ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan 'Çocuklar Duymasın'ın Fıs Fıs İsmail'i, rahmetli Vatan Şaşmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

"HAYAT LAY LAY LOM DEĞİL"

Vatan Şaşmaz'ın ölümünün üzücü olduğunu belirten Süleyman Yağcı, şu ifadeleri kullandı: "Vatan'ı kaybetmeden 3 gün önce sette sahne arasında sohbet ettik. Ona 'Vatan uşağım hayat lay lay lom değil. Hayatın kaçınılmaz gerçekleri vardır. Ölüm dediğin bir atlet kadar bize yakındır. İçimize aldığımız nefesi dışarı veremeyiz, içeri aldığımız nefesi dışarı veremeyecek kadar ölüm bize yakındır' dedim. Hakikaten 3 gün sonra rahmetlik oldu.

"ÇOK İYİ BİR DELİKANLIYDI"

Yüz yıl da yaşasan ömür çok kısadır. İnsan oğlunun sermayesi geride bırakacak olduğu eserlerdir. Giderken peşinden götürecekleridir. Ne kadar zengin olursan ol, güçlü olursan ol. Makam sahibi ol, ne olursan ol toprağa koyduktan sonra en sevilen biri olsan bile yarım saat sonra herkes eve gidiyor. İkindi namazından sonra mezarlığında kimse kalmıyor. Çok iyi biriydi. Çok iyi bir delikanlıydı Vatan."