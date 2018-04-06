Vatan Şaşmaz anıldı

İKİNCİ kez düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın açılışı, geçen yıl çekilen video görüntülerinden bir kesitle yapıldı. Vatan Şaşmaz’ın sunumu, salonu dolduran davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.
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