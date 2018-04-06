Vatan Şaşmaz anıldı

Geçtiğimiz yıl 'Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nı Ceren Kalplakarslan ile birlikte sunan ve daha sonra üzücü bir cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz, Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da gerçekleşen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması ödül gecesinde anıldı.