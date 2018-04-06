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Vatan Şaşmaz anıldı

Geçtiğimiz yıl 'Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nı Ceren Kalplakarslan ile birlikte sunan ve daha sonra üzücü bir cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz, Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da gerçekleşen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması ödül gecesinde anıldı.

Vatan Şaşmaz anıldı

Geçtiğimiz yıl 'Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nı Ceren Kalplakarslan ile birlikte sunan ve daha sonra üzücü bir cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz, Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da gerçekleşen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması ödül gecesinde anıldı.

06 Nisan 2018 Cuma 09:48
Vatan Şaşmaz anıldı
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İKİNCİ kez düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın açılışı, geçen yıl çekilen video görüntülerinden bir kesitle yapıldı. Vatan Şaşmaz’ın sunumu, salonu dolduran davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan ŞaşmazWow İstanbul Hotel & Convention Center
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