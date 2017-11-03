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"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"

Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'in "Vatan Şaşmaz'ın 57 ünlü isimle cinsel ilişki görüntüsü var." iddiasını dile getiren televizyoncu Seyhan Soylu, "Ekran görüntüsünü gördüm." dedi

"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"

Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'in "Vatan Şaşmaz'ın 57 ünlü isimle cinsel ilişki görüntüsü var." iddiasını dile getiren televizyoncu Seyhan Soylu, "Ekran görüntüsünü gördüm." dedi

03 Kasım 2017 Cuma 11:47
"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"
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BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz'ın programına bağlanan  Sisi lakaplı televizyoncu  Seyhan Soylu, "Filiz Aker'in ağabeyi Sümer  Bayer'in iddia ettiği  Vatan Şaşmaz'ın cinsel ilişki anların ekran görüntülerini gördüm." ifadelerinde bulundu.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİNİ RESMEN DOĞRULADI

Filiz Aker'in ağabeyi Sümer  Bayer, "Vatan Şaşmaz'ın 57 ünlü isimle cinsel ilişki görüntüleri var." dedi. Bu iddiaları yayınlayan  Seyhan Soylu, "Filiz Aker'in ağabeyi bana Vatan'ın cinsel ilişki anların ekran görüntüsünü attı. 'Ben lütfen bunları atma bu işe dahil olmak istemiyorum' diye cevap verdim. dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Vatan ŞaşmazCinsel IlişkiSeyhan Soylu
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