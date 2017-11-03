"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"

BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz'ın programına bağlanan Sisi lakaplı televizyoncu Seyhan Soylu, "Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer'in iddia ettiği Vatan Şaşmaz'ın cinsel ilişki anların ekran görüntülerini gördüm." ifadelerinde bulundu.

CİNSEL İLİŞKİ GÖRÜNTÜLERİNİ RESMEN DOĞRULADI

Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, "Vatan Şaşmaz'ın 57 ünlü isimle cinsel ilişki görüntüleri var." dedi. Bu iddiaları yayınlayan Seyhan Soylu, "Filiz Aker'in ağabeyi bana Vatan'ın cinsel ilişki anların ekran görüntüsünü attı. 'Ben lütfen bunları atma bu işe dahil olmak istemiyorum' diye cevap verdim. dedi.