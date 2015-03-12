Vahide Sultan'a şık kına

ALANYA Şoförler Odası Düğün Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kına töreni akşam saatlerinde başladı. Her ikisi de Alaiye Otel'de muhasebeci olan Vahide Toman ile Ahmet Levent Kaplan'ı en mutlu günlerinde yakınları, aile dostları ve iş arkadaşları yalnız bırakmadı. Konukların kapıda 'Hoş geldiniz' diyerek karşılandığı törene konukların güçlü alkışları eşliğinde giriş yapan genç çift, daha ilk girişte birbirlerine olan uyumları ve sade şıklıklarıyla göz kamaştırdı. İlk dansın ardından pistte karşılıklı oynayan genç çift, daha sonra arkadaşları tarafından pistin ortasına oturtuldu. Bir yandan yanık kına türküleri söyleyen diğer yandan da Vahide ve Ahmet Levent'in başlarının üzerinde kına tepsileri çeviren arkadaşları, güzelliğiyle göz kamaştıran gelin hanımı ağlattıktan sonra kınasını yaktılar. Kayın validesinin geliniyle yakından ilgilendiği kına da orkestranın tempoyu arttırmasıyla pist hınca hınç doldu. Geç saatlere kadar vur patlasın çal oynasın tadında devam eden kına töreni, unutulmaz anlara sahne oldu. Portakal ailesi, çiçeği burnunda çifti tebrik eder.