Vadi'nin Abdülhey'i 6 yılda ikinci kez evlendi

ÜNLÜ oyuncu Kenan Çoban, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dün akşam Cadde Rakkas'ta düzenlenen tören ile dünyaevine girdi. Çiftin şahitliğini Tarık Ünlüoğlu ile Onur Tan yaptı. Gecenin fotoğrafları davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İLK EVLİLİĞİ 5 AY SÜRMÜŞTÜ

Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yapmıştı. Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti.