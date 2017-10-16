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16 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
16 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Vadi'nin Abdülhey'i 6 yılda ikinci kez evlendi

'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Abdülhey' karakteriyle ünlenen Kenan Çoban, ikinci kez nikah masasına oturdu

Vadi'nin Abdülhey'i 6 yılda ikinci kez evlendi

'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Abdülhey' karakteriyle ünlenen Kenan Çoban, ikinci kez nikah masasına oturdu

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:56
Vadi'nin Abdülhey'i 6 yılda ikinci kez evlendi
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ÜNLÜ oyuncu  Kenan Çoban, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dün akşam Cadde Rakkas'ta düzenlenen tören ile dünyaevine girdi. Çiftin şahitliğini  Tarık Ünlüoğlu ile Onur Tan yaptı. Gecenin fotoğrafları davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İLK EVLİLİĞİ 5 AY SÜRMÜŞTÜ

Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yapmıştı. Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti.

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Kurtlar Vadisi PusuKurtlar VadisiTarık ÜnlüoğluKenan Çoban
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