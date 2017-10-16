Vadi'nin Abdülhey'i 6 yılda ikinci kez evlendi

ÜNLÜ oyuncu Kenan Çoban, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle dün akşam Cadde Rakkas'ta düzenlenen tören ile dünyaevine girdi. Çiftin şahitliğini Tarık Ünlüoğlu ile Onur Tan yaptı. Gecenin fotoğrafları davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
İLK EVLİLİĞİ 5 AY SÜRMÜŞTÜ
Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yapmıştı. Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.