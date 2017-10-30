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Üzerine sadece iç çamaşırını giyip sokağa çıktı

Her yaptığı olay ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için üzerinde sadece sütyen olan cesur bir kıyafet tercih etti

Üzerine sadece iç çamaşırını giyip sokağa çıktı

Her yaptığı olay ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için üzerinde sadece sütyen olan cesur bir kıyafet tercih etti

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:57
Üzerine sadece iç çamaşırını giyip sokağa çıktı
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37 yaşındaki Kardashian- Jenner ailesinin en ünlü üyesi olan  Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için oldukça cesur bir kostüm seçti.

ÜZERİNDE SADECE SÜTYENİ VARDI

Parlak taşlardan oluşan bir sütyen giyen ünlü isim, altına yine üstüyle uygun olan renk tonlarında bir pantolon tercih etti.

YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Alışılmışın dışında makyajı ile karşımıza çıkan  Kim Kardashian magazin dünyasında adeta olay oldu. Deri pantolonu ve taşlı sütyeniyle oldukça cesur bir kostüm seçen  Kim Kardashian magazin duayenleri tarafından çok beğenildi.

Kim Kardashian böyle görüntülendi;

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Anahtar Kelimeler:
Kim KardashianMagazin
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