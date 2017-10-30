Üzerine sadece iç çamaşırını giyip sokağa çıktı

37 yaşındaki Kardashian- Jenner ailesinin en ünlü üyesi olan Kim Kardashian, Cadılar Bayramı için oldukça cesur bir kostüm seçti.
ÜZERİNDE SADECE SÜTYENİ VARDI
Parlak taşlardan oluşan bir sütyen giyen ünlü isim, altına yine üstüyle uygun olan renk tonlarında bir pantolon tercih etti.
YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Alışılmışın dışında makyajı ile karşımıza çıkan Kim Kardashian magazin dünyasında adeta olay oldu. Deri pantolonu ve taşlı sütyeniyle oldukça cesur bir kostüm seçen Kim Kardashian magazin duayenleri tarafından çok beğenildi.
Kim Kardashian böyle görüntülendi;
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