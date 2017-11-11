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Üzerinde servet taşıyor

Modacı Emel Yıldırım önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Tarzıyla çok konuşulan ünlü ismin bu kez ayakkabıları dikkat çekti

Üzerinde servet taşıyor

Modacı Emel Yıldırım önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Tarzıyla çok konuşulan ünlü ismin bu kez ayakkabıları dikkat çekti

11 Kasım 2017 Cumartesi 10:23
Üzerinde servet taşıyor
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EMEL Yıldırım'ın çorapla giydiği Chanel ayakkabısı 5 bin TL, Dsquared marka blue jean ve gömleği 4 bin TL, Louis Vuitton çantası 6 bin TL, İtalya'da bir butikten aldığı deri ceketi ise 5 bin TL. Bu konsepte toplam 20 bin TL harcadı.

Üzerinde servet taşıyor

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NişantaşıTarz
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