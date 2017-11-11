Üzerinde servet taşıyor

EMEL Yıldırım'ın çorapla giydiği Chanel ayakkabısı 5 bin TL, Dsquared marka blue jean ve gömleği 4 bin TL, Louis Vuitton çantası 6 bin TL, İtalya'da bir butikten aldığı deri ceketi ise 5 bin TL. Bu konsepte toplam 20 bin TL harcadı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.