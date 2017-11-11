Üzerinde servet taşıyor

EMEL Yıldırım'ın çorapla giydiği Chanel ayakkabısı 5 bin TL, Dsquared marka blue jean ve gömleği 4 bin TL, Louis Vuitton çantası 6 bin TL, İtalya'da bir butikten aldığı deri ceketi ise 5 bin TL. Bu konsepte toplam 20 bin TL harcadı.