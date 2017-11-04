Uzan'la otel odasında rehin alındıkları iddiası doğru çıktı

İSMİ, evli ve çocuklu Tolga Duğles ile anılan Gülben Ergen cephesinden bir skandal daha! Yeşim Salkım'ın 27 Eylül 2017 tarihinde Beyaz TV'de dile getirdiği "Gülben, Swiss baskını sırasında o dönemki eşim Hakan Uzan'la otelde uygunsuz biçimdeyken rehin alındı" iddiası tescillendi.
EMNİYET MENSUBUYLA YAZIŞMALARI ÇIKTI
Ergen, bir süre önce "Telefonuma tehdit telefonları geliyor" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ergen'in telefonunda; Yeşim Salkım'ın bahsettiği Swiss baskını sırasında çekilen otel görüntüleriyle ilgili bir emniyet mensubuyla yaptığı gizli yazışmalar ortaya çıktı.
"DOSYAYA GİRDİN"
Ergen'in mesajlaştığı emniyet mensubu; Hakan Uzan'la ilgili bir dosya hazırlandığını ve kendisinin de otel odasında onunla yatakta yakalandığı için bu dosyaya dahil edildiğini söylüyor. Ergen'in tepkisi ise "Allah'ım kabus!" şeklinde... Ergen, Swiss baskını ile ilgili bu iddiayı daha önce yalanlamıştı.
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