Uyuşturucu tedavisini tamamlayan eski Türkiye güzelinden cesur paylaşım

2014 yılında uyuşturucu kullanırken görüntüleri çıkan Senem Kuyucuoğlu, uzun süre magazin gündeminden inmemiş, tedavi süreci sonrası geçmişe sünger çektiğini söylemişti.

"TEDAVİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADIM"

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Artık temizim. Tedavimi başarıyla tamamladım. Eski formuma ve işimin başına döndüm. spor yapıyorum ve bir yıldır sadece ayran içiyorum" diyen tescilli güzel, İnstagram'da oldukça cesur ve iddialı bir paylaşıma imza attı.

YARI ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sırtı çıplak bir şekilde poz veren ünlü manken, söz konusu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Senem'in o paylaşımı;