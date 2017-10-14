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Uyurken eve girdiler... Köpek havlayınca...

Sezen Aksu’nun oğlu, müzisyen Mithat Can Özer’in İstanbul-Levent’teki evinden çalınan cipi Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Özer, emniyete gelerek cipini teslim aldı, polise teşekkür etti

Uyurken eve girdiler... Köpek havlayınca...

Sezen Aksu’nun oğlu, müzisyen Mithat Can Özer’in İstanbul-Levent’teki evinden çalınan cipi Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Özer, emniyete gelerek cipini teslim aldı, polise teşekkür etti

14 Ekim 2017 Cumartesi 20:59
Uyurken eve girdiler... Köpek havlayınca...
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GEÇTİĞİMİZ cumartesi gecesi Mithat Can Özer’in Levent’teki evine hırsız girdi. Özer bu sırada evdeydi, uyuyordu. Eve pencereden giren hırsızlar, köpeğinin havlaması üzerine evin önünde park halinde duran 150 bin TL’lik 2008 model Land Rover Discovery aracı çaldı.

Uyurken eve girdiler... Köpek havlayınca...
Köpeğinin havlamasıyla uyanan Mithat Can Özer, aracının çalındığını gördü. Özer, Levent Karakolu’na gidip şikayette bulundu. 

Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada cipin izine Sultangazi Gazi Mahallesinde ulaştı. Cipin çevresinde uzun süre bekleyen ekipler, aracı almaya kimse gelmeyince çekiciye yükleyip emniyete götürdü. 

Özer’e müjdeli haber verildi. Özer, emniyete gelerek cipini teslim aldı. Cipini bulan polislere teşekkür ederek cipine binip emniyetten ayrıldı. 

Cipi çalan hırsızı bulmak için çalışmanın sürdüğü bildirildi. Özer’e cipi annesi Sezen Aksu hediye etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sezen AksuMithat Can Özerİstanbul-Levent
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