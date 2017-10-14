Uyurken eve girdiler... Köpek havlayınca...

Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada cipin izine Sultangazi Gazi Mahallesinde ulaştı. Cipin çevresinde uzun süre bekleyen ekipler, aracı almaya kimse gelmeyince çekiciye yükleyip emniyete götürdü.

GEÇTİĞİMİZ cumartesi gecesi Mithat Can Özer ’in Levent’teki evine hırsız girdi. Özer bu sırada evdeydi, uyuyordu. Eve pencereden giren hırsızlar, köpeğinin havlaması üzerine evin önünde park halinde duran 150 bin TL’lik 2008 model Land Rover Discovery aracı çaldı.

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