Uyarıları dikkate almayınca her şeyini elinden aldıla

Uyarılara rağmen borcunu ödemeyen Karlı'nın evine haciz gitti. Bu Sabah gerçekleşen haciz işleminde Karlı'nın evdeki yemek takımına kadar her şeyin haciz edildiği iddia edildi.

YEMEK TAKIMINA KADAR HER ŞEYİ HACZEDİLDİ

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda bir otomobil alan Songül Karlı borcunu ödemeyince alacaklılar ünlü şarkıcıya dava açtı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.