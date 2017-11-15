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Uyarıları dikkate almayınca her şeyini elinden aldıla

Geçtiğimiz aylarda bir otomobil alan Songül Karlı borcunu ödemeyince evindeki yemek takımlarına kadar her şeyi haczedildi

Uyarıları dikkate almayınca her şeyini elinden aldıla

Geçtiğimiz aylarda bir otomobil alan Songül Karlı borcunu ödemeyince evindeki yemek takımlarına kadar her şeyi haczedildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 17:07
Uyarıları dikkate almayınca her şeyini elinden aldıla
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ŞARKICI Songül Karlı'nın evine haciz gitti. Haciz memurlarını gören Karlı, büyük şok yaşadı.

ALACAKLILAR DAVA AÇTI

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda bir otomobil alan  Songül Karlı borcunu ödemeyince alacaklılar ünlü şarkıcıya dava açtı.

YEMEK TAKIMINA KADAR HER ŞEYİ HACZEDİLDİ

Uyarılara rağmen borcunu ödemeyen Karlı'nın evine haciz gitti. Bu  Sabah gerçekleşen haciz işleminde Karlı'nın evdeki yemek takımına kadar her şeyin haciz edildiği iddia edildi.

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Songül KarlıMagazin
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