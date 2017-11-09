Uyandığımda üzerimdeydi! Tecavüz etti

ŞU sıralar Hollywood dünyasında taciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Yapımcı Harvey Weinstein ve ünlü aktör Kevin Spacey hakkında ortaya çıkan taciz haberlerine yeni bir isim daha eklendi. Gazetelerde yer alan haberlere göre; ABD'li oyuncu Kristina Cohen (27), genç kızların sevgilisi aktör Ed Westwick (30) tarafından 3 yıl önce tecavüze uğradığını iddia etti.
İtirafı yapmasında son zamanlarda ortaya çıkan taciz haberlerinin etkisi olduğunu söyleyen Cohen, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"O d önemki sevgilim ile Ed arkadaştı. Bir akşam Ed Westwick'in evine gittik. Yemekten sonra misafir odasında uzandım, uyumuşum. Uyandığımda Ed üzerimdeydi. Durmasını söyledim ama güçlüydü. Mücadele ettim ama eliyle yüzümü kapattı ve bana tecavüz etti. Erkek arkadaşımın bundan haberi vardı. 'Eğer konuşursan kariyerin biter' dediler. Çok zor bir dönemden geçtim, tecavüz sonrasında ağır bir depresyona girdim."
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