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Usta oyuncunun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı!

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını üzdü. Paylaşımı gören hayranları yorumlarıyla usta oyuncuya olan sevgilerini dile getirdiler.

MAGAZİN 01.10.2019, 15:28
Usta oyuncunun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı!
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GEÇEN ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayata veda etti. Acı haber, sanat ve siyaset dünyasını büyük yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Ünlüoğlu'nun ise 4 hafta önce yaptığı paylaşım yürek burktu.

İşte oyuncunun hüzünlendiren son paylaşımı;

GÖÇ EDEN KUŞLARI PAYLAŞTI

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Tarık Ünlüoğlu, Instagram hesabından göç eden kuşları paylaşmıştı. Vefatıyla hayranlarını da derinden üzen Ünlüoğlu'nun son paylaşımına mesaj yağdı. Bir takipçinin "Emr olur biz de gideriz bir gün. Kuşlar gibi kanatlanır uçarız bir gün. Allah rahmet eylesin." notu paylaşıma damga vurdu.

ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Yer aldığı projelerle ve oyunculuğuyla Türk Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran, Tarık Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey karakterine hayat vermişti.

TESTERE NECMİ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Türk sinemasının usta ismi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakteriyle bilinen ve 'Benim Annem Bir Melek' gibi farklı konseptlerdeki dizilerde de gösterdiği performanslarla takdir topladı.

#Usta oyuncu #paylaşım #Tarık Ünlüoğlu
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