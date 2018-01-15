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Usta oyuncu Turan Özdemir'den kötü haber

Bodrum'da yaşayan ancak "Dostlar Mahallesi" dizisindeki rolü nedeniyle İstanbul Beykoz'daki evine yerleşen Turan Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Turan Özdemir'den kötü haber

Bodrum'da yaşayan ancak "Dostlar Mahallesi" dizisindeki rolü nedeniyle İstanbul Beykoz'daki evine yerleşen Turan Özdemir geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:37
Usta oyuncu Turan Özdemir'den kötü haber
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"DONDURMAM Gaymak" filmi ile hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Turan Özdemir, Kanal D'de yayınlanan "Dostlar Mahallesi" dizisindeki rolü için bulunduğu Beykoz'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özdemir hayatını Bodrum'da sürdürüyordu.

TURAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Turan Özdemir, 10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Suzan, abisinin adı Esat'tır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti.2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

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BodrumTuran ÖzdemirDostlar Mahallesi
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