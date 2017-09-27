Usta oyuncu Necati Er’in değişimi şaşırttı!

NECATİ Er, 1940 yılında Malatya’da dünyaya geldi. 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları’nda sahneye ‘Baş Sayfa’ adlı oyunla çıkmaya başladı. 1964’de de Hüsnü Cantürk’ün ‘Çöpçatanlar Kampı’yla sinemada oyunculuğa başladı. 1972’de ise yönetmenliğe başladı. 1993 yılında ise ‘Baskı’ dizisini yönetti. ‘Yedi Bela Hüsnü’ filmindeki meşhur ‘Kız İsmet’i canlandırarak hafızalara kazındı. Necati Er ’in son halini kimse tanıyamadı.

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