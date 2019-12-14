Usta oyuncu Hale Akınlı hayatını kaybetti
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hale Akınlı, 78 yaşında hayata veda etti.
HALE Akınlı’nın vefat etmesi, tiyatro camiasını yasa boğdu. 1941 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Akınlı, sanat hayatına Şehir Tiyatroları’nda başladı. Sanatçı, 35 yılı aşkın süre boyunca bu kurumda aktif roller aldı. Tiyatronun dışında TRT ve özel televizyon kanalları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşta seslendirme yaptı. Kariyeri boyunca Fakir Baykurt’un eserinden uyarlanan “Tırpan”, Nezihe Meriç’in kitabından uyarlanan “Sular Aydınlanıyordu”, bir Aziz Nesin uyarlaması olan “Hadi Öldürsene Canikom”un başını çektiği onlarca temsilde rol aldı.
‘YOL’DA YER ALDI
Sanatçı, Zeki Ökten’in yönettiği ve senaryosu Yılmaz Güney’e ait olan, Şerif Sezer ve Tarık Akan’ın başrollerinde yer aldığı “Yol” başta olmak üzere Şerif Gören’in yönettiği “On Kadın”, Tunç Başaran’ın “Uçurtmayı Vurmasınlar” gibi pek çok filmde yer aldı.Sanatçı yaşamı boyunca hep sahnedeydi. 2018’de Mam’art tarafından sahnelenen “Empatopya”da sezon boyu rol almıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı Hamit Akınlı ile evli olan sanatçı sadece tiyatroya değil, sinemaya ve televizyon dünyasına yaptığı katkılarla, sahici oyunculuğu ile zihinlerde yer etmişti.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
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