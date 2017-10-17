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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Usta komedyene büyük şok! Koltuklar bomboş kaldı

Yaptığı komedi filmleriyle bilinen Sermiyan Midyat, tek kişilik gösteri yapmak için sahneye çıktı. Midyat'ın gösterisinde koltuklar boş kaldı

Usta komedyene büyük şok! Koltuklar bomboş kaldı

Yaptığı komedi filmleriyle bilinen Sermiyan Midyat, tek kişilik gösteri yapmak için sahneye çıktı. Midyat'ın gösterisinde koltuklar boş kaldı

17 Ekim 2017 Salı 11:15
Usta komedyene büyük şok! Koltuklar bomboş kaldı
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SON dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden  Sermiyan Midyat önceki gece bir AVM'de 'stand up' gösterisi yaptı.  Midyat'ın 700 kişilik salonu doldurmadığı dikkatlerden kaçmadı.

KOLTUKLAR BOMBOŞ KALDI

Ay Lav Yu filmiyle gönüllerde taht kuran  Sermiyan Midyat daha sonra pek çok film çekti. Tek kişilik gösteriler de yapan  Midyat, bu sefer 700 kişilik salonu dolduramadı. Boş koltuklara gösteri yapan oyuncunun hafta sonu izleyicisinde beklentisinin karşılanmadığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Sermiyan MidyatKomedyenKoltuk
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