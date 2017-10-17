Usta komedyene büyük şok! Koltuklar bomboş kaldı

SON dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Sermiyan Midyat önceki gece bir AVM'de 'stand up' gösterisi yaptı. Midyat'ın 700 kişilik salonu doldurmadığı dikkatlerden kaçmadı.
KOLTUKLAR BOMBOŞ KALDI
Ay Lav Yu filmiyle gönüllerde taht kuran Sermiyan Midyat daha sonra pek çok film çekti. Tek kişilik gösteriler de yapan Midyat, bu sefer 700 kişilik salonu dolduramadı. Boş koltuklara gösteri yapan oyuncunun hafta sonu izleyicisinde beklentisinin karşılanmadığı görüldü.
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