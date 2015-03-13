Unutulmaz anlarınızı ölümsüzleştirin

A.Naz YÜCEL
BAŞKENT Hastanesi Kavşağı, Opet Petrol karşısında hizmet veren, Gözde Ecin'in sahibi olduğu Gözde Süs Evi, birbirinden farklı tasarımlarıyla 4 yıldır Alanya'da hizmet veriyor. Gözde Süs Evi'nde nikah ve bebek şekerleri, kına, söz, nişan, diş buğdayı, doğum öncesi bebek partisi, doğum günü hazırlıkları için bir çok özel ve farklı tasarımlarla alternatifler sunuluyor. Gözde Süs Evi sahibi Ecin "Özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen tüm Alanyalıları mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca Facebook ve Instagram'daki "Gözde Süs Evi" hesabından bizi ziyaret edip sipariş verebilirler" dedi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 17:29