Ünlülerin parça parça bölüştüğü ilçede aslan payını Gökhan aldı

ÇANAKKALE'NİN 'oksijen deposu' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinde, ev ve arazi alan ünlü isimler arasına Athena grubunun kurucuları da katıldı. Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler, ilçede birer tarla satın aldı.
ÜNLÜ İSİMLER AKIN EDİYOR
İsviçre Alpleri'nden sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip olduğu belirtilen Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç'te, şehrin gürültüsü ve stresinden uzak kalıp dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyen ünlüler kervanına Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler de katıldı.
GÖKHAN 800, HAKAN 75 DÖNÜM ALDI
Athena grubunun kurucuları, Bayramiç'te birer tarla satın aldı. Gökhan Özoğuz'nun Bayramiç'e 26 kilometre uzaklıktaki Dağahmetçe Köyü'nde aldığı tarlanın 800 dönüm, Hakan Özoğuz'un Bayramiç ilçesine komşu bir bölgeden aldığı tarlasının ise 75 dönüm olduğu öğrenildi. Satın alınan tarlaların fiyatı açıklanmadı.
MÜGE BOZ, CÜNEYT TANMAN, CEZMİ BASKIN...
Dizi oyuncusu Eylül Su Sapan da Toluklar Köyü'nde iki odalı yığma taş ev, aynı yerden sinema ve dizi oyuncusu Müge Boz da ahşap ev satın almıştı. Bir diğer ünlü isim Galatasaraylı eski futbolcu Cüneyt Tanman da 5 Aralık 2015 tarihinde, Bayramiç'e 33 kilometre mesafedeki Çırpılar Köyü'nde içine ev yapıp, ceviz dikip, tarımla uğraşmak için 25 dönüm arazi satın almıştı. Tiyatro oyuncusu Cezmi Baskın da Kazdağları eteklerinde arazi alan ünlü isimlerdendi.
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