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Ünlülerin parça parça bölüştüğü ilçede aslan payını Gökhan aldı

Son dönemlerde ünlü isimlerin büyük paralar yatırdıkları Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç'ten Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler de toplamda 875 dönümlük tarla satın aldı

Ünlülerin parça parça bölüştüğü ilçede aslan payını Gökhan aldı

Son dönemlerde ünlü isimlerin büyük paralar yatırdıkları Kazdağları'nın eteklerindeki Bayramiç'ten Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler de toplamda 875 dönümlük tarla satın aldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 15:19
Ünlülerin parça parça bölüştüğü ilçede aslan payını Gökhan aldı
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ÇANAKKALE'NİN 'oksijen deposu' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki  Bayramiç ilçesinde, ev ve arazi alan ünlü isimler arasına  Athena grubunun kurucuları da katıldı. Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler, ilçede birer tarla satın aldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN EDİYOR

İsviçre Alpleri'nden sonra dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip olduğu belirtilen Kazdağları'nın eteklerindeki  Bayramiç'te, şehrin gürültüsü ve stresinden uzak kalıp dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyen ünlüler kervanına Gökhan-Hakan Özoğuz kardeşler de katıldı.
GÖKHAN 800, HAKAN 75 DÖNÜM ALDI

Athena grubunun kurucuları,  Bayramiç'te birer tarla satın aldı.  Gökhan Özoğuz'nun  Bayramiç'e 26 kilometre uzaklıktaki Dağahmetçe Köyü'nde aldığı tarlanın 800 dönüm, Hakan Özoğuz'un  Bayramiç ilçesine komşu bir bölgeden aldığı tarlasının ise 75 dönüm olduğu öğrenildi. Satın alınan tarlaların fiyatı açıklanmadı.

MÜGE BOZ, CÜNEYT TANMAN, CEZMİ BASKIN...

Dizi oyuncusu  Eylül Su Sapan da Toluklar Köyü'nde iki odalı yığma taş ev, aynı yerden sinema ve dizi oyuncusu  Müge Boz da ahşap ev satın almıştı. Bir diğer ünlü isim Galatasaraylı eski futbolcu  Cüneyt Tanman da  5 Aralık 2015 tarihinde,  Bayramiç'e 33 kilometre mesafedeki Çırpılar Köyü'nde içine ev yapıp, ceviz dikip, tarımla uğraşmak için 25 dönüm arazi satın almıştı. Tiyatro oyuncusu Cezmi Baskın da Kazdağları eteklerinde arazi alan ünlü isimlerdendi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleOKSİJEN DEPOSUKaz DağlarıGökhan Özoğuz
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