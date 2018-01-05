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Ünlülerin akın ettiği düğünde damat bombayı patlattı: Karım hamile

Reina saldırısı nedeniyle düğününü bir yıl erteleyen Gezegen Mehmet ile Didem Akbay geç de olsa muratlarına erdi. Gezegen Mehmet, düğünde "Karım 3 aylık hamile." dedi

Ünlülerin akın ettiği düğünde damat bombayı patlattı: Karım hamile

Reina saldırısı nedeniyle düğününü bir yıl erteleyen Gezegen Mehmet ile Didem Akbay geç de olsa muratlarına erdi. Gezegen Mehmet, düğünde "Karım 3 aylık hamile." dedi

05 Ocak 2018 Cuma 12:46
Ünlülerin akın ettiği düğünde damat bombayı patlattı: Karım hamile
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GEÇTİĞİMİZ yıl yaşanan Reina katliamı yüzünden yapacakları düğünlerini erteleyen Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ve Didem Akbay'ın evlilik eğlenceleri önceki akşam Etiler Le Meriden Otel'de gerçekleşti.

DÜĞÜNDE BOMBAYI PATLATTI

Düğünde Mehmet Akbay konuklarına sürpriz yaparak eşinin 3 aylık hamile olduğunu açıkladı. Manevi oğlum dediği Mehmet Akbay için bağlamasını eline alan Orhan Baba, yıllar sonra ilk kez canlı performans sergiledi. Gencebay'ın bağlama performansı sorasında, ünlüler de sahneye akın etti. 'Batsın Bu Dünya' dev bir koroyla söylendi.

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Mehmet AkbayMagazinGezegen MehmetDidem Akbay
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