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Ünlülerden Tunahan'a anlamlı destek

Türkiye'nin gündemine 2017 yılında gelen ve doktorların yaşamaz demesine rağmen Sma hastalığı ile verdiği mücadelede dördüncü yılına giren Tunahan Şenyurt'un umutları, eşine az rastlanır bir sosyal medya kampanyası sayesinde yeniden yeşerdi.

Ünlülerden Tunahan'a anlamlı destek

Türkiye'nin gündemine 2017 yılında gelen ve doktorların yaşamaz demesine rağmen Sma hastalığı ile verdiği mücadelede dördüncü yılına giren Tunahan Şenyurt'un umutları, eşine az rastlanır bir sosyal medya kampanyası sayesinde yeniden yeşerdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:33
Ünlülerden Tunahan'a anlamlı destek
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SOSYAL medya fenomeni olarak çıktığı yolda kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla taçlandıran Eylül Öztürk, Sma hastası Tunahan Şenyurt için sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gün içinde konuyla ilgili bir video paylaşan ve herkesi kampanyaya destek olmaya çağıran Öztürk, 7 saat gibi kısa bir sürede geniş kitleleri harekete geçirmeyi başardı. 7 saatte yaklaşık 120 bin SMS atılan kampanya için gece boyunca sosyal medya hesabından duyurular yapan ve kampanyaya büyük destek sağlayan genç fenomen, minik Tunahan için hayata yeniden tutunabileceği büyük bir umut ışığı yakmayı başardı.

İlaçları Amerika'dan temin edilen Tunahan Şenyurt'un eksik olan tedavi ve ilaç masrafları için ailesiyle de irtibata geçen ve kampanya katılımı ile ilgili gece boyunca bilgiler alan Eylül Öztürk'ün iyilik mesaisine; Behzat Uygur, Ertem Şener, Halil Sezai, Derya Uluğ, Merve Özbey, Enes Arıkan, Ertan Saban, Hatice, İrfan Özata ve Ayben gibi isimler de repost ve retwetlerinin yanı sıra maddi destekleriyle katkıda bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
Sma Hastalığı Ile Verdiği MücadeledeTunahan Şenyurt
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