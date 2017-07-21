Ünlüler depreme böyle yakalandı!

MUĞLA açıklarında 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kos Adası açıkları olan depremin saat 01.31'de yerin 8,6 km altında meydana geldiği bildirildi. O esnada Bodrum'da bulunan ünlüler de depremden etkilendi.
Derya Tuna oğlu İdo ile birlikte doğum günü pastasını kestiği esnada deprem başladı. O anki panik kameralara anbean yansıdı.
Yerli Dan Bilzerian olarak bilinen Taha Özer'de depreme magazin muhabirlerine verdiği röportaj sırasında yakalandı.
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