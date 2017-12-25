Ünlü Youtuber Danla Bilic hakkında intihar soruşturması

YOUTUBE'DA 1.4 milyon, Instagram'da ise 2.4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, yayınladığı bir video nedeniyle adliyelik oldu. Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi. Bilic hakkında soruşturma açıldı. Sabah-Dilek Yaman
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