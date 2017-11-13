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Ünlü yıldızın 15 yaşındaki çocukla öpüştüğü video çıktı

Ünlü oyuncu Demi Moore'un 15 yaşındaki bir çocuğun dudaklarından öptüğü video yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü yıldızın 15 yaşındaki çocukla öpüştüğü video çıktı

Ünlü oyuncu Demi Moore'un 15 yaşındaki bir çocuğun dudaklarından öptüğü video yıllar sonra ortaya çıktı

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:51
Ünlü yıldızın 15 yaşındaki çocukla öpüştüğü video çıktı
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DEMİ Moore'un 15 Yaşındaki Çocukla Öpüşürken Çekilen Videosu Ortaya Çıktı 1 saat önce
Ünlü oyuncu Demi Moore'un 15 yaşındaki bir çocuğun dudaklarından öptüğü video yıllar sonra ortaya çıktı.

2005 yılında kendisinden 16 yaş küçük  Ashton Kutcher ile evlenerek adını genç erkek avcısına çıkaran 49 yaşındaki  Demi Moore'un 1982 yılında çekilmiş videosu ortaya çıktı. 19'luk Moore, 15 yaşındaki çocuğu dudaklarından öpmüş.

"ONU SEVİYORUM"

O zamanlar 19 yaşında olan Moore, General Hospital dizisinin 15 yaşındaki oyuncusu Philip Tanzini ile doğum gününde öpüşmüş. Moore, öpüştükten sonra da kendisini çeken kameraya "Philip'i seviyorum ve o benim en beğendiğim insanlardan biri." demiş.


 

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Demi MooreVideo
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