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Ünlü türkücünün, dünyaevine giren kızına kilo kilo altın takıldı

Ünlü türkücü Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel dünyaevine girdi. Hakan Altun, Serkan Kaya, İzzet Altınmeşe gibi isimlerin katıldığı düğünde, geline kilo kilo altın takıldı

Ünlü türkücünün, dünyaevine giren kızına kilo kilo altın takıldı

Ünlü türkücü Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel dünyaevine girdi. Hakan Altun, Serkan Kaya, İzzet Altınmeşe gibi isimlerin katıldığı düğünde, geline kilo kilo altın takıldı

17 Ekim 2017 Salı 10:55
Ünlü türkücünün, dünyaevine giren kızına kilo kilo altın takıldı
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SES sanatçısı Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel, önceki gece  Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen düğün töreniyle Halil Ademhan'la evlendi. Düğüne  İzzet Yıldızhan, Hakan Altun,  Songül Karlı, Murat Kurşun ve Elif Karlı gibi ünlü isimler katılırken geline kilo kilo altın taktılar.

HAKAN ALTUN, GELİNİN AYAKKABISININ ALTINA ADINI YAZDIRDI

Serkan Kaya'nın sahneye çıktığı düğünde Faruk Tuncel de kızı için türküler seslendirdi.  Serkan Kaya, gecenin sonunda davetliler arasındaki sanatçıları sahneye davet etti, onlara türkü söyletti.  Hakan Altuğ, "Artık evlenmek istiyorum" diyerek gelinin ayakkabısının altına adını yazdırdı.

TAKILARI TAŞIMAKTA ZORLANDI

Berivan Tuncel'e takılan hediyeler dikkatlerden kaçmadı. Tuncel, takılan takılardan ayakta durmakta güçlük çekti.


 

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Anahtar Kelimeler:
Faruk TuncelTÜRKÜCÜBerivan Tuncel
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