Ünlü türkücünün, dünyaevine giren kızına kilo kilo altın takıldı

SES sanatçısı Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel, önceki gece Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen düğün töreniyle Halil Ademhan'la evlendi. Düğüne İzzet Yıldızhan, Hakan Altun, Songül Karlı, Murat Kurşun ve Elif Karlı gibi ünlü isimler katılırken geline kilo kilo altın taktılar.
HAKAN ALTUN, GELİNİN AYAKKABISININ ALTINA ADINI YAZDIRDI
Serkan Kaya'nın sahneye çıktığı düğünde Faruk Tuncel de kızı için türküler seslendirdi. Serkan Kaya, gecenin sonunda davetliler arasındaki sanatçıları sahneye davet etti, onlara türkü söyletti. Hakan Altuğ, "Artık evlenmek istiyorum" diyerek gelinin ayakkabısının altına adını yazdırdı.
TAKILARI TAŞIMAKTA ZORLANDI
Berivan Tuncel'e takılan hediyeler dikkatlerden kaçmadı. Tuncel, takılan takılardan ayakta durmakta güçlük çekti.
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