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Ünlü sunucu yaşadığı dehşeti anlattı: Evimize ateş açtılar

Ünlü sunucu Tanem Sivar, "Can güvenliğimiz yok." diyerek iki köpeğini öldürmekle suçladığı komşularının evlerine ateş açtığını söyledi

Ünlü sunucu yaşadığı dehşeti anlattı: Evimize ateş açtılar

Ünlü sunucu Tanem Sivar, "Can güvenliğimiz yok." diyerek iki köpeğini öldürmekle suçladığı komşularının evlerine ateş açtığını söyledi

12 Kasım 2017 Pazar 15:22
Ünlü sunucu yaşadığı dehşeti anlattı: Evimize ateş açtılar
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TANEM Sivar-Edhem Dirvana çifti ile  Bozburun'daki komşuları arasındaki olaylar büyüdü. Sivar, iki köpeğini öldürmekle suçladığı şahsın, önceki gün de tüfekle kendilerine saldırdığını iddia etti.

KÖPEKLERİNİ KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORLAR

Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana'nın, köpekleri Django ve Pamuk'u zehirlediğini iddia ettikleri komşuları ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor. Köpeklerini  Bozburun'daki evlerinin bahçesine gömen çifte destek yağıyor.

"SÜTÜM KESİLECEK DİYE KORKUYORUM"

Üç ay önce anne olan Sivar, "Django ve Pamuk, hamileliğim süresince beni ve bebeğimi korudu. Süleyman doğduktan sonra de başından hiç ayrılmamışlardı. Oğlum onlarla büyüyecekti ama şimdi ne oldu! Eşim perişan, ben perişan. Ben bir anneyim, iki saatte bir emziriyorum, sütüm kesilecek diye korkuyorum. Bize bunu yapan, gece bahçemize zehirli tavuk atan o kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Evimizde yas var ama bu kişi yasalar gereği hiçbir ceza almayacak. En çok mülke zarar verdiği için küçük bir para cezasıyla kurtulacak. Neyse ki köpeklerimiz karneliydi, yoksa sokak köpeği diye o kadar bile cezası olmayacaktı" dedi.

"EVİMİZE ATEŞ AÇILDI"

Öte yandan bu açıklamalardan birkaç saat sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu, o komşu tarafından evlerine ateş açıldığını iddia etti. Sivar, gözyaşları içinde şunları söyledi: "Adam önce evinden havalı tüfekle ateş etti bize doğru. Şu anda da bahçemize kadar geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, buralar çok karıştı.  Jandarma geliyor. Can güvenliğimiz yok. Bu psikoloji yüzünden sütüm kesilirse bunun hesabını sorarım."

Dirvana çifti, görüşmenin hemen ardından jandarma eşliğinde karakola gitti. Komşularının ateş açtıktan sonra kaçtığı, jandarmanın ise onu bulmak için yollarda kontrol başlattığını söyleyen çift, uzaklaştırma kararı aldırmak üzere de mahkemeye başvurdu. İfade vermelerinin ardından Sivar'ın anneannesinin  Bodrum'daki evine geçen çift, oradan  İstanbul'a dönecek.  İstanbul'a dönüş tarihini bir ay öne çektiklerini söyleyen Sivar, "Can güvenliğimiz olmadığı için değil, burada o acıları yaşamamak için dönüşü öne çektik" diye konuştu.

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