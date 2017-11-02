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Ünlü sunucu, bugün sahip olduğu her şeyi Çarli'ye borçlu

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol'un Çarli dizisinde oynadığı, Çarli adlı maymunun bakıcılığını yaptığı ortaya çıktı

Ünlü sunucu, bugün sahip olduğu her şeyi Çarli'ye borçlu

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol'un Çarli dizisinde oynadığı, Çarli adlı maymunun bakıcılığını yaptığı ortaya çıktı

02 Kasım 2017 Perşembe 11:05
Ünlü sunucu, bugün sahip olduğu her şeyi Çarli'ye borçlu
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KELİME Oyunu adlı programın yıllardır sunuculuğunu yapan Ali  İhsan Varol bir dönemin en ünlü dizilerinden 'Çarli'de rol aldığı dizideki maymunla Varol'un birebir ilgilendiği ortaya çıktı.

ALİ İHSAN VAROL ÇARLİ'NİN BAKICISIYMIŞ

Dizi çekildiği dönem Çarli ile iyi anlaşan Ali  İhsan Varol aynı zamanda Çarli'nin bakıcılığını da yapmış.

"HAYVAN BENİ ÇOK SEVERDİ"

Ali  İhsan Varol o dönemi şöyle anlatıyor: "Çarli dizisinde yine prodüksiyon asistanı olarak çalışıyordum. Sonra  Tansu Çiller dönemi,  5 Nisan kararları çıktı. Kriz vardı memlekette. Ki ilk eğlence sektörünü vurur...Yanılmıyorsam 200'ü aşkın yapım şirketi iflas etti. Çarkıfelek, ana haber, ardından tekrar filmler akışında ilerliyordu televizyonlar. Hiçbir şey yapmıyorduk. Çarli'nin Amerikalı terbiyecisi de ülkesine gitti. Fakat yapım şirketi "İş devam eder' diye Çarli'yi satın almıştı. Dolayısıyla hayvan bize kaldı. Bakıcılığını teklif ettiler. "Olur" dedim. Hakikaten beni gördüğünde seviniyordu hayvan. İyiydi aramız."

"SÖZÜMÜ DİNLİYORDU"

Varol açıklamalarına şöyle devam etti: Yemeğini veriyordum, temizliğini yapıyordum, 1-2 saat oynuyordum. Sonra teklif geldi Çarli'ye. Bu sefer getir-götürü bana düştü. Bir adım sonrası "Eğitimcisi olur musun" dediler. Bir deneyelim diye o işe de girdim. Baktım sözümü dinliyor, 1.5 sene tiyatro, dizi yaptık beraber."

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Anahtar Kelimeler:
İhsan VarolMagazinÇarliMaymun
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