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Ünlü senaristin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen ünlü oyuncular zor anlar yaşadı

Ünlü senaristin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren oyuncu, senarist ve yazar Ayşe Selen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelen ünlü oyuncular zor anlar yaşadı

31 Aralık 2017 Pazar 16:18
Ünlü senaristin cenazesinde gözyaşları sel oldu
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GEÇİRDİĞİ akciğer kanseri nedeniyle 4 ay gibi kısa bir sürede vefat eden Ayşe Selen'in oğlu Selim Selen ve eşi Şehsuvar Aktaş cenazede taziyeleri kabul etti. 62 yaşında yaşama veda eden Ayse Selen'in 29 yıllık eşi ve aynı zamanda tiyatrocu olan Şehsuvar Aktaş "Bu kadar kısa sürede vefat etmesi bizi yasa boğdu, tedavi uygulamaya vaktimiz olamadı" dedi.

"KEŞKE O İSMİ KOYMASAYDIM"

Cenazede taziyeleri kabul eden ve eşi Ayşe Selen'in ardından gözyaşı döken Şehsuvar Aktaş, eşi ile son olarak 'Aşk, ayrılık ve başka şeyler' adlı tiyatro oyununu sahneye koyduklarını belirterek "Lanet olsun, oyunumuza o ismi ben koydum, 'aşk, ayrılık ve başka şeyler,' bu başka şeyler ölümmüş, keşke bu ismi koymasaydım, sanki bu vefat olacakmış gibi bu ismi koymuşum, çok üzgünüm, 29 yıldır evliyiz ve hiç bir birimizden ayrılmadık." dedi.

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