Ünlü şefle ev partisi burnundan geldi! Gece yarısı jandarma bastı
Bodrum'daki evinde sevgilisi Hazer Amani ile yakın dostlarına parti veren şarkıcı Sıla Gençoğlu, yüksek sesten dolayı komşularını rahatsız edince gece yarısı villasına jandarma geldi.
GEÇTİĞİMİZ günlerde verdiği röportajda arabada sarmaş dolaş uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşadığı kabul eden şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Bodrum Bitez'de orman içinde bir ev kiralayan Sıla, dostları için parti düzenledi. Ancak şarkıcı eğlencenin dozunu kaçırınca gece yarısı evine jandarma geldi.
KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLDU
Sabah'ın haberine göre; Sevgilisi Sıla'nın yanına giden Hazer Amani, basın mensuplarını görünce panik oldu ve çifti gün boyu evden dışarı çıkmadı. İkili akşam saatlerinden itibaren ise yakın dostlarını çağırarak parti verdi. Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşularını rahatsız etti. Komşuların rahatsız olmasına aldırış etmeyen şarkıcı, partisine devam etti.
İFADELERİ ALINDI
Ancak komşuların şikayeti üzerine lüks villaya gece yarısı jandarma ekipleri geldi. Ekip, ünlü popçu ve arkadaşlarını ifadelerini aldı.
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