Ünlü şarkıcıyı yıkan ölüm haberi! Tabutun üzerine kapandı

İSMAİL YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti. 1968 yılında beri Almanya'da yaşayan Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti.
KALP RAHATSIZLIĞI VARDI
86 yaşındaki Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
İSMAİL YK'NIN PERİŞAN HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve İsmail YK'nın babasının cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü şarkıcının cenazedeki üzgün hali dikkatlerden kaçmadı.
İsmail YK ve babası;
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