Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112806
ALTIN
156.906
DOLAR
3.8238
STERLİN
4.9881
EURO
4.4533
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp çöktü mü?
3 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Aspirin kanser riskini yüzde 50 azaltıyor
Aspirin kanser riskini yüzde 50...
banner468

Ünlü şarkıcıya büyük ayıp! Cenazede selfie yapmak isteyen kadına tepki

Meslektaşı Hakan Altun'un babası Hasan Altun'un cenazesine katılan şarkıcı Reyhan Karaca, cenazede selfie yapmaya çalışan bir kadının telefonunu elinden aldı

Ünlü şarkıcıya büyük ayıp! Cenazede selfie yapmak isteyen kadına tepki

Meslektaşı Hakan Altun'un babası Hasan Altun'un cenazesine katılan şarkıcı Reyhan Karaca, cenazede selfie yapmaya çalışan bir kadının telefonunu elinden aldı

03 Kasım 2017 Cuma 12:11
Ünlü şarkıcıya büyük ayıp! Cenazede selfie yapmak isteyen kadına tepki
banner404

SON dönemde ünlü isimlerin katıldığı cenaze törenlerinde yaşanan 'fotoğraf çekme yarışı'na bir yenisi eklendi. Hakan Altun’un babası HASAN Altun'un son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde yaşanan duruma müdahale eden şarkıcı Reyhan Karaca, o anların hikayesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.  
"BENİ DURDURMASALAR...." 
Cep telefonuyla yaşanan acıya aldırmadan fotoğraf çekmeye çalışan kadının telefonuna el koyan Reyhan Karaca, "Babasını,canını kaybetmiş bir adamın o halinin fotoğrafını çekmek için camiye gelip, fırsat kollayan kadının elindeki telefona müdehale ettim. Cenazelere gidip artistlerle fotoğraf çekmeye çalışan saygısız insanlar! Hadi ölüye ve ailesine saygınız yok, Allah'tan utanın. Kadın kalabalığı yarıyor ve cenaze sahibi acıdan perişan, burnuna teli sokuyor. İşte o an mantığımı kontrol edemem ben! Elinden telefonu alırım. İnsanların acılarına saygınız olsun. Orası konser alanı değil" ifadelerini kullandı. 
Telefonunu elinden aldığı kadına 'ayıptır' dediğini belirten Reyhan Karaca, "Selfie yapmak için insanları zorluyorsunuz! Azar işittiğinizde de 'tu kaka bunlar' oluyor. Bunu niye mi yazdım? Yapanları uyarın diye, biraz ahlak biraz saygı diye. Cenaze namazı kılınırken, telefonları ortadan kaldırın diye. Bu tanınmış insanların da, ailesinden yakınını kaybettiğinde bayılmaya, bağırarak ağlamaya, acısını yaşamaya, dostlarıyla kucaklaşmaya hakkı var. Basın mensubu arkadaşların bile saygı gösterip kameralarını kapattığı o anları sizin çekip ‘hatıra’ diye yayınlamaya hakkınız yok, ayıptır! Kimse kusura bakmasın, yanımda beni durdurmasalar farklı tepkim de olabilirdi. Sadece telefonu elinden çekip 'ayıptır' demekle yetindim" tweetlerini attı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hakan AltunReyhan KaracaSelfieCenazeHasan Altun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Film yayınlanmadan senaryo sızdı! Burak çıldırdı
Film yayınlanmadan senaryo sızdı! Burak çıldırdı
"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"
"Vatan'ın cinsel ilişki anlarının ekran görüntüsünü gördüm"
Ünlü oyuncu hakkında şok iddialar art arda: "Cinsel organını gösterdi!"
Ünlü oyuncu hakkında şok iddialar art arda: "Cinsel organını gösterdi!"

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim