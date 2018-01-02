Ünlü şarkıcının kızı, koltuk altıyla sosyal medyayı salladı!

MADONNA'YI tartışmaların ve binlerce yorumun göbeğinde bırakan olay onunla ilgili değil de, 21 yaşındaki kızının görüntüsü oldu. Kızı Lourdes''in koltuk altına dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu.



Madonna da bir süre önce böyle bir pozunu Instagram sayfasında paylaşmıştı...

