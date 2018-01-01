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Ünlü şarkıcının kızı, koltuk altıyla sosyal medyayı salladı!

Pek çok ünlü gibi Madonna da 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Sosyal medya hesabından 21 yaşındaki kızı Lourdes Leon ile bir poz veren ve bu kareyi de ‘Biz senin için hazırız 2018' notuyla paylaşan Madonna günün konusu haline geldi

Ünlü şarkıcının kızı, koltuk altıyla sosyal medyayı salladı!

Pek çok ünlü gibi Madonna da 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Sosyal medya hesabından 21 yaşındaki kızı Lourdes Leon ile bir poz veren ve bu kareyi de ‘Biz senin için hazırız 2018' notuyla paylaşan Madonna günün konusu haline geldi

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:27
Ünlü şarkıcının kızı, koltuk altıyla sosyal medyayı salladı!
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MADONNA'YI tartışmaların ve binlerce yorumun göbeğinde bırakan olay onunla ilgili değil de, 21 yaşındaki kızının görüntüsü oldu. Kızı Lourdes''in koltuk altına dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu.

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MadonnaKoltuk AltıSosyal Medya
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