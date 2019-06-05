Ünlü şarkıcıdan skandal sözler: Kadına çok tokat attım!

75 yaşındaki ünlü şarkıcıFedon Kanal D'de yayınlanan 2.sayfa programına katıldı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan şarkıcı, kadına şiddet içeren sözleriyle tepki çekti.

"EŞİME YAPTIKLARIMDAN UTANIYORUM"

Yanlış yaşam tarzından dolayı 50 yıllık eşinden boşanan Fedon, "Eşime yaptıklarımdan utanıyorum. Yanlış yaşam tarzımdan dolayı eşime 'boşanalım' dedim. 'Ben seni çok üzüyorum' dedim. 50 yıllık eşimden boşandığım için bekar bir erkek gibi yaşıyorum" dedi.

"KADINLARI ÇOK SEVİYORUM"

Rahat yaşam tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Kadınları çok seviyorum. Zaten sevmesem normal değil. 50 yıllık eşimden boşandım. Bir erkeğin yapması gerekenleri yaptım. Gencim, beğeniliyorum.

"KADINA ÇOK TOKAT ATTIM"

"Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik. Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı. Bu gazetede yazan bir haber. Eşi uyurken baltayla parçalamış kadın. Kadınlar çiçek de erkekler diken mi? Bana kimse kızmasın. Ben kadın-erkek diye ayırmıyorum, insan diye bakıyorum. Her türlü şiddete tabii ki karşıyız." sözleriyle şaşırttı.