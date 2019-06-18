Ünlü şarkıcıdan ölüm acısı yaşayan Tatlıtuğ ailesini kızdıracak sözler

Şarkıcı Sevda Demirel, Babalar Günü'nde babasını son yolculuğuna uğurlayan Başak Dizer Tatlıtuğ, hakkında söyledikleriyle pes dedirtti.

Ünlü şarkıcıdan ölüm acısı yaşayan Tatlıtuğ ailesini kızdıracak sözler
banner404

YAKIŞIKLI oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un uzun süredir kanser tedavisi gören babası geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Şarkıcı Sevda Demirel ise Dizer'in yaşadığı acı hakkında yaptığı "Sanki yabancı birinin cenazesinde" yorumuyla herkesi şaşkınlığa uğrattı. Dizer'in babası Ali Cengiz Dizer, Babalar Günü'nde Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer'e ise en büyük destek eşinden geldi. 

"İNSANLAR ÇOK GARİP OLMUŞ"

Cenazede çekilen fotoğrafları gören Sevda Demirel ise Dizer hakkında şunları söyledi: "Sanki çok yabancı birinin cenazesine gitmiş gibi duruyor. Ben babam öldüğünde kendimi yerden yere atmıştım hiç bir kimse hiçbir şey umurumda bile değildi. Sadece 'baba beni bırakma' diye bağırdığımı hatırlıyorum bilmiyorum çok garip olmuş insanlar" dedi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da döviz bürosundan çıktı, 32 bin...
Antalya'da döviz bürosundan çıktı, 32 bin...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472