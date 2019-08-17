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Ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Arabesk ve fantezi türde seslendirdiği şarkılarla bilinen 56 yaşındaki Devran Çağlar vasiyeti üzerine Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki Yeni mezarlıkta toprağa verildi. Şarkıcının cenazesinde gözyaşları sel oldu.

MAGAZİN 17.08.2019, 15:50 Melike Temir
Ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
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90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk ve fantezi şarkılarla adından söz ettiren ve asıl adı Mustafa Dağlar olan Devran Çağlar, İstanbul Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulunmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü açıklanan şarkıcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan uçak ile Muğla'ya getirildi. Devran Çağlar'ın cenazesi, İçmeler Yeni Cami'de kınan öğle namazının ardından Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Devran Çağlar'ın cenazesine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, annesi Mihriban ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye sanat camiasından katılım olmazken, annesi tabut başında gözyaşı döktü.

#ünlü şarkıcı #Devran Çağlar #Marmaris #muğla #son yolculuk
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