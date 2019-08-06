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Ünlü şarkıcı Pink’in uçağı alev aldı!

İniş sırasında meydana gelen yangında yaralanan olmadı

MAGAZİN 06.08.2019, 17:57 Enes Subaşı
Ünlü şarkıcı Pink’in uçağı alev aldı!
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ABD’li şarkıcı Pink’in özel jeti Danimarka’nın Doğu Jutland Metropol bölgesinde yer alan Aarhus Havaalanı’na iniş yaptığı sırada alev aldı.

Norveç’in başkenti Oslo’da verdiği konserden Danimarka’ya diğer bir konser için uçan şarkıcının özel jetinde menajeri ve ekip arkadaşlarının da olduğu biliniyordu. Cessna 560XL model araçtan, jette yolculuk yapan hiç kimsenin yara almadan ayrıldığı bildirildi.

7 Ağustos Çarşamba günü Danimarka’nın Horsens şehrinde konser vermek için yolculuk yaptığı bilinen Pink’in özel jetinin, havaalanında herhangi bir aksaklığa sebep olmadığı ifade edildi. 

#ünlü şarkıcı #Pink
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